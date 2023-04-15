إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية فى شارع جامعة الدول العربية بالعجوزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اندلع حريق بشقة سكنية في شارع جامعة الدول العربية بالعجوزة، وتم إخماده، وتبين من خلال المعاينة أن النيران اندلعت بمطبخ الشقة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية، في شارع جامعة الدول العربية بالعجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريق اشتعل بمطبخ الشقة، وتم السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.