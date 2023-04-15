"أوهمتهم بجلب الحبيب والرزق".. اعترافات أشهر دجال فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

"أوهمتهم بجلب الحبيب والرزق وزواج العانس"، بهذه الكلمات اعترف دجال في الإسكندرية بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق النصب "أون لاين"، حتى تم القبض عليه معترفا بجرائمه.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط (القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها- مقيم بمحافظة القليوبية) ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامي" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي).