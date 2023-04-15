أقباط بنى سويف يحتفلون بسبت النور

بنى سويف ـ هانى فتحى

شارك الأقباط في محافظة بني سويف في تسبيح وصلوات سبت النور والتي بدأت الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الجمعة واختتمت فجر اليوم السبت بمختلف كنائس وأديرة قري ومدن محافظة بني سويف، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن التي انتشرت بشكل كبير أمام الكنائس والأديرة.

وترأس نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف طقس صلوات وقداس سبت النور بكنيسة الشهيد العظيم مار مرقص بمدينة بني سويف وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة، ووسط حضور كبير من شعب الكنيسة من مختلف الأعمار والفئات،

كما ترأس نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا صلوات وقداس سبت النور بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة وبحضور كثيف من شعب الكنيسة.

وترأس أيضا القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش صلوات وقداس سبت النور وبمشاركة مجمع آباء الدير وذلك بكنيسة دير القديس العظيم الانبا بولا ببوش، كما ترأس القمص فام الانطوني وكيل دير الانبا انطونيوس ببوش بمشاركة آباء الدير وذلك بكنيسة دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ببوش صلوات وقداس سبت النور،

وأقيمت صلوات وقداس سبت النور في كل كنائس قري ومدن المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير لرجال الأمن.

من ناحية أخري، تبدأ الساعة السابعة من مساء اليوم بكل مطرانيات وأديرة وكنائس المحافظة صلوات قداس عيد القيامه المجيد والتي في الساعات الأولى من صباح الأحد الموافق عيد القيامة المجيد حسب التقويم الشرقي.