أصغر مجرم فى العالم.. قتل فتاتين فحكم عليه بالإعدام

كتب - أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أصغر مجرم في العالم "، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي ارتكبت علي يد أطفال، وأصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، وغيرها من جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة جورج ستيني 21 أكتوبر 1929 _ 16 يونيو 1944، الذي كان أصغر شخص نفذ عليه حكم الإعدام وهو يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث أدين جورج بمقتل الفتاتين "بيتي جون بينيكر (11 عاماً) وماري إيما تايمس (8 أعوام)" اللتان وجدتا في حفرة موحلة، وكانت أثار الكسور شديدة على جماجمهم، وقد إعترف جورج بارتكاب الجريمة وحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي.