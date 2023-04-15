أشبال دولة التلاوة .. "أحمد الشحات 11 سنة وصوته حته من المنشاوى".. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

تحرص الآلاف من الأسر بقرى محافظة كفر الشيخ على توجيه أبنائهم للكتاب لحفظ كتاب الله، حيث يكتشف الشيوخ والمحفظون أصحاب الأصوات المميزة، ويسعون لتنمية تلك الموهبة، ومن بين هؤلاء طفل لم يتعدى عمره ال12 سنة، ميزه الله بصوت ذهبى، يقلد المنشاوي، ويتمنى أن يكون طبيبا ومقرئ فى الإذاعة.

وقال أحمد عبد الحى الشحات، إنه من قرية 18 الحامول كفرالشيخ، عمره 11، بالصف السادس الابتدائى بمعهد القرية ، بدأ حفظ القرآن وكان عمره 4 سنوات، فى حضانة القرية تحت إدارة الشيخ وائل عبدربه، وأتم حفظ القرآن وكان سنه 8 سنوات، على يد الشيخ سمير مصطفى كركور، والشيخ زكريا سليمان فى مجمع الشريعة الإسلامية بقرية 18، وقد حصل على إجازة على يد الشيخ المجيز زكريا سليمان قشه.

وأضاف أحمد الشحات، أنه يجيد ترديد الأناشيد والتواشيح الدينية، كما يحب سماع أصوات العظماء فى دولة التلاوة وعلى رأسهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والطبلاوى، والحصرى، ومحمد رفعت، وغيرهم من أصحاب الأصوات المتميزة من القراء، كما أنه يقلد الشيخ محمد صديق المنشاوى، بصورة طبيعية، ويتمنى أن يكون مثله.

وقال الشحات، إنه كما أنه يتمنى أن يكون قارئا لكتاب الله مثل شيخنا الجليل رحمه الله المنشاوي، يتمنى كذلك أن يكون طبيبا لعلاج مرضى القلب، ومثله في هذا المجال الدكتور مجدي يعقوب، موجها الشكر لأسرته التي شجعته على حفظ كتاب الله، ومشايخه الذين حرصوا على متابعته وتشجيعه.