أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات الحكومية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات الحكومية
وزير الإسكان: إعلان أسماء الفائزين بوحدات سكنية فى الإعلان الـ16 غدا
رسميا طرح الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع
أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه تم إضافة سلعة استراتيجية جديدة " الذرة الصفراء " علي منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من يوم الخميس 13 أبريل، حيث قامت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعرض سلعة الذرة الصفراء علي منصة البورصة المصرية للسلع للتداول، وذلك في أول جلسة تداول للذرة الصفراء لإتاحة هذه السلعة الأساسية والتي تعتبر اهم مدخل لصناعة الأعلاف.
مصر ترحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى
رحبت مصر، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وزير المالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقا للاستثمارات الخاصة بمصر
اليوم.. انتهاء المدة المحددة للتقديم بالمدارس الرسمية الدولية واليابانية
تنتهى اليوم المدة المحددة للتقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024، بالمدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأيضا المدارس المصرية اليابانية التابعة للوزارة، حيث تم إتاحة التقدم للمدارس الرسمية الدولية حتى اليوم 15 إبريل وأيضا المدارس المصرية اليابانية.
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باحات المسجد الأقصى المبارك.
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وشبورة على الطرق.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد ،مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة