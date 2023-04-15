أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات الحكومية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات الحكومية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مطلقاً.

وزير الإسكان: إعلان أسماء الفائزين بوحدات سكنية فى الإعلان الـ16 غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين 3" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

رسميا طرح الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع