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أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة

السبت، 15 أبريل 2023 08:38 م
أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة قداس عيد القيامة
كتب: محمد الأحمدى

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دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد. 
 
فيما بدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزى في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.
 
إذ يبدأ الدخول بإشعال شمعة القيامة وقراءة الصلوات ويستمر موكب الشمعة إذ يتم إشعال الشموع الصغيرة ويتوقف الموكب فى منتصف الكنيسة مع تكرار الصلوات ثم يستمر الموكب فى الدخول ثانية حتى وضع شمعة القيامة على حامل خاص بها. 
 
بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "المسيح اليوم قام" التي تحتفي بقيامة المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد القيامة المجيد. 
قداس عيد القيامة (4)
 

 

قداس عيد القيامة (1)
 

 

قداس عيد القيامة (2)
 

 

قداس عيد القيامة (3)
 

الكنيسه الاسقفية

عيد القيامه

احتفالات عيد القيامه



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