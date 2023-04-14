300 مليار دولار.. واشنطن تنوي الاستيلاء على احتياطيات "المركزي الروسي" لصالح أوكرانيا

وكالات

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، أن واشنطن تدرس تسخير الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، والمودعة في بنوك أجنبية، لإعادة إعمار أوكرانيا.

وصرّحت نولاند بذلك الخميس خلال منتدى الشراكة الأمريكية الأوكرانية الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية.

وقالت: "بدعم من الكونغرس الأمريكي، تم منح وزارة العدل صلاحيات جديدة لاستخدام الأصول غير القانونية التي تم الاستيلاء عليها من الأوليغارشية الروسية لمساعدة وإعادة إعمار أوكرانيا."

وأضافت: "في فبراير، أعلنّا عن تخصيص الدفعة الأولى بمبلغ 5.4 مليون دولار ونخطط لشرائح جديدة. بالطبع تجري أيضا بحث أموال البنك المركزي الروسي التي جمدناها نحن وحلفاؤنا والبالغة 300 مليار دولار".

يُشار إلى أن البنك الدولي، قدّر بناء على "افتراضات متواضعة"، تكلفة تعافي أوكرانيا بنحو 411 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، قالت نولاند إن الولايات المتحدة "ستواصل دعمها للقوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل ، وأيضا مساعدة كييف على إعادة تأهيل بنيتها التحتية للطاقة وتقوية مؤسسات الدولة، ولا سيما تخليصها من الفساد".