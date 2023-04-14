اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 03:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

250 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان فى المسجد الأقصى.. فيديو وصور

الجمعة، 14 أبريل 2023 03:13 م
250 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان فى المسجد الأقصى.. فيديو وصور المسجد الأقصى
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدت جموع غفيرة صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك، حيث أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى.

وذكرت مراسلتنا أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري أمام حركة المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـــ55 عاما من العبور للرجال، إضافة لنصب حواجز حديدية عند باب العامود، ومعظم أبوب البلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.

الاقصى .
الاقصى 
 
الاقصى
الاقصى
 
الصلاة فى الاقصى
الصلاة فى الاقصى

 


الاقصى

صلاة الجمعة

فلسطين

الجمعة الرابعة من رمضان

اخبار فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة