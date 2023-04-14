250 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان فى المسجد الأقصى.. فيديو وصور

أحمد علوى

أدت جموع غفيرة صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك، حيث أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى.

رغم همجية ووحشية واجرام الاحتلال...

رغم جدار الفصل العنصري...

رغم الحواجز والقيود...

رغم كل العراقيل والصعوبات والمخاطر...

ربع مليون فلسطيني يصلون صلاة الجمعة في #المسجد_الأقصى في مشهد مهيب خلاب...#القدس لنا والاقصى لنا رغم أنف المجرمين الفاشيين pic.twitter.com/QG69WAzQYF — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) April 14, 2023

وذكرت مراسلتنا أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري أمام حركة المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـــ55 عاما من العبور للرجال، إضافة لنصب حواجز حديدية عند باب العامود، ومعظم أبوب البلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.



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