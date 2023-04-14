

وأكد مولوي أنه بناء على معلومات توفرت لرئاسة شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي حول قيام أحد المطلوبين بالتحضير للتهريب، تمكنت الشعبة من تحديد أعضاء الشبكة ومستودع البضاعة بمنطقة القبة بطرابلس شمالي البلاد.



وأضاف أنه نتيجة الرصد والمتابعة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية خاطفة وأوقفت بشكل متزامن في منطقة القبة ٤ لبنانيين خلال قيامهم بتحميل شحنة المخدرات داخل الكونتينرات تمهيدا لنقلها الى ميناء طرابلس، موضحا أنه يتواصل التحقيق معهم ويجري العمل على تحديد متورطين آخرين.