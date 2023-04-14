

وأضاف حيدان -في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم الجمعة- أن العملية تمت بمبادرة من السعودية وتحالف دعم الشرعية، مشددًا على أنها خطوة مهمة لإعادة السلام في البلاد، وأنها مستمرة لتشمل الجميع بعد عيد الفطر .



وأشار إلى أن تفاهمات أكبر قادمة تخص عملية السلام بعد تبادل الأسرى، وذلك ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين.