نفوق سليل أفراس النهر لبابلو اسكوبار فى حادث مرورى بكولومبيا

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الكولومبية نفوق فرس نهر في كولومبيا، بعد أن صدمته سيارة دفع رباعى كانت تسير على طريق سريع بالقرب من حديقة "افراس النهر" التابعة لإمبراطور المخدرات بابلو اسكوبار "هاسيندا نابوليس"، حسبما قالت قناة "تيلى موندو" الكولومبية.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى، إلى أن الحادث وقع على الطريق السريع المؤدى من بوجوتا الى ميديلين في شمال غرب البلاد، ولم يصب ركاب السيارة بأى ضرر، ولكن بعد أن تعرض الحيوان لضربة قوية في المقدمة تم تركه ملقى على الأرض، حسبما قال حاكم منطقة أنتيوكيا، انيبال جافيريا، والذى أيضا نشر صورة له على الشبكات الاجتماعية.

وقالت هيئة البيئة بالمنطقة للصحفيين، إن فرس النهر نفق فور وقوع الحادث وأزيلت جثته من الطريق لتحليله.

وعلى الرغم من أنه يُعتبر أحفاد أفراس النهر المنحدرين من سلالة بابلو إسكوبار "أشخاصًا اعتباريين" في الولايات المتحدة، الا ان وجودها يمثل خطورة كبيرة في البلاد خاصة في ظل وجود طريق سريع يمر من خلاله عدد من الأشخاص والسيارات.

وأشار ديفيد تيشيفيرى لوبيز ، المتحدث باسم المؤسسة الإقليمية المستقلة لأحواض نهري نيجرو وناري (كورنار) إلى أن العديد من هذه الحيوانات تمر عبر هذا الطريق السريع.

وجاء بابلو اسكوبار بهذه الحيوانات بشكل غير قانونى للحديقة الموجودة في البلاد ، والتي أصبحت بعد وفاته في عام 1993 نقطة جذب سياحى وخصصت للحفاظ على الأنواع .

في عام 2022 ، تم الإعلان عن أفراس النهر ، التي كانت في الأصل من إفريقيا ، كأنواع غريبة في كولومبيا. وتشير التقديرات حاليًا إلى وجود 130 حيوان ووفقًا لتوقعات السلطات البيئية يمكن أن تصل إلى 400 عينة في 8 سنوات إذا لم يتم التحكم في تكاثرها. معظم أفراس النهر - مثل تلك التي تم دهسها - تعيش بحرية في المنطقة وتتكاثر دون سيطرة.

بعد وفاة فرس النهر في حادث مروري ، حث حاكم أنتيوكيا الحكومة المركزية على منح تصاريح لنقل ما لا يقل عن 70 فرس النهر إلى حدائق الحيوان في المكسيك والهند ، وهي خطة تسعى للسيطرة على الوضع دون اللجوء إلى القوة.

يتضمن النقل ، الذي سيكون غير مسبوق في البلاد ، لوجستيات مكلفة لالتقاط العينات التي تتجول بحرية ، وإغرائها بالطعام ثم نقلها بالشاحنات برا لمسافة 93 ميلاً إلى مطار خوسيه ماريا كوردوفا دي ريونيجرو الدولي، وكانوا سيغادرون إلى الهند أو المكسيك.

وفقًا لحكومة أنتيوكيا ، سيصل 60 أفراسًا إلى مركز جرينز لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات في ولاية جوجارات بالهند ، و 10 آخرين إلى حدائق الحيوان والملاذات في المكسيك مثل أوستوك الواقعة في سينالوا.