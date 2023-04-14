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موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى اليوم الـ23 من أيام شهر رمضان المبارك

الجمعة، 14 أبريل 2023 04:00 ص
موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى اليوم الـ23 من أيام شهر رمضان المبارك مدفع رمضان - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، وذلك اليوم الجمعة ، اليوم ال 23 من أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة

 صلاة المغرب 6:21

 العشاء 7:42

 السحور 1:39

 إمساك 3:39

 الفجر 3:59

 الشروق 5:30

الظهر 11:55

العصر 3:30

 

ووفقا لامساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، وأول أيامه الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.

 

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

 

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).


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