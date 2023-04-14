مواعيد المقابلات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.. انفوجراف

كتب أحمد إسماعيل

كشفت النيابة الإدارية في بيان لها على الموقع الرسمي لها على الانترنت عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة .2022

وأوضحت النيابة الإدارية أن المقابلات سوف تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً

وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدة

وللاستعـــــــلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم علية ادخال الرقم القومي الخاص به

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية ابرز التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية ومنها :

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .

6. ملحـوظــة يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف ابلاغ الامانة العامة خلال اسبوع‎‎.



النيابة الادارية (3)



النيابة الادارية