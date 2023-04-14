مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى القاهرة اليوم الجمعة

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قررت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم، تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر الكريم ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المعظم.

ويقدم "اليوم السابع" قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كل خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، من محطة مصر بالإسكندرية إلى القاهرة والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها اليوم الجمعة .

القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة ).

قطار رقم 2 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 2.20 صباحا.

قطار رقم 1108 الإسكندرية القاهرة موعد قيامة الساعة 3.05 صباحا.

قطار رقم 1904 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 5 صباحا.

قطار رقم 8 روسى الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 5.10 صباحا

قطار رقم 3008 روسى الاسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 5.45 صباحا

قطار رقم 2022 التالجو الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 7.00 صباحا

قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6 صباحا.

قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا

قطار رقم 802 تحيا مصر الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.45 صباحا

إيقاف تشغيل قطارى رقم 904/ 927 مكيف القاهرة /الإسكندرية والعكس لوجود خدمة فى نفس الميعاد ونفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.

قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 1212 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 9.15 صباحا.

قطار رقم 132 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 10.20 صباحا.

قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 صباحا.

قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1ظهرا.

قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1.10ظهرا.

قطار رقم 24 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 2.30 ظهرا.

قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.00 عصرا

قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.30 عصرا.

قطار رقم 928 المكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3 عصرا

قطار رقم 32 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.25 مساء.

قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.10مساء.

قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.20 مساء.

قطار رقم 36 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 10.25 مساء.