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معلومة قانونية.. اعرف عقوبة الاستيلاء على ميراث ذوى الإعاقة بغير وجه حق

الجمعة، 14 أبريل 2023 03:30 ص
معلومة قانونية.. اعرف عقوبة الاستيلاء على ميراث ذوى الإعاقة بغير وجه حق ذوى الإعاقة
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبات بشأن انتحال صفة ذوى الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم بدون وجه حق، إضافة إلى الحصول على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
 
وفيما يلى نستعرض العقوبات المنصوص عليها فى القانون
 
ووفقا للقانون 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
 
 
 

حقوق ذوى الإعاقة

الأشخاص ذوى الإعاقة

مجلس النواب

قانون الأشخاص ذوى الإعاقة

اليوم السابع بلس



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