معركة الإجهاض مستمرة بأمريكا.. فلوريدا تحظر الإجراء بعد 6 أسابيع من الحمل

كتبت ريم عبد الحميد

وقع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس قانونا يحظر الإجهاض فى الولاية بعد ستة أسابيع من الحمل، وذلك بعد تمرير المجلس التشريعى بالولاية للقانون فى وقت سابق الخميس.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا القانون يقع ما كان يعتبر موقعا هاما للرعاية الصحية الخاصة بالإجهاض فى الجنوب الأمريكى منذ أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قرارا تاريخيا يسمح بالإجراء.

ووقع ديسانتس القانون مساء الخميس، ونشر صورة بعد الحادية عشرا مساء، فى تناقض حاد مع الكيفية التى احتفل بها بحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعا فى الربيع الماضى، عندما ألقى خطابات مع تغطية إعلامية مباشرة فى كنيسة. ورأت الصحيفة أن تمرير القانون فى صمت يسلط الضوء على عزوف ديسانتس عن الحديث عن القانون، فى الوقت الذى يجوب فيه الولايات المتحدة للحديث عن إنجازات تشريعية أخرى.

وتمر تمرير القانون بموافقة 70 ورفض 40 فى مجلس نواب الولاية بعد أن تم تمريره فى مجلس الشيوخ فى وقت سابق هذا الشهر. وكتب ديسانتس على تويتر، مساء الخميس، يقول إن القانون يوسع الحمايات المؤيدة للحياة ويكرس الموارد لمساعدة الأمهات الشابات والعائلات.

ويسمح القانون الموجود فى فلوريدا بالإجهاض حتى 15 أسبوعا من الحمل، وهى الفترة التى تقع فيها الأغلبية الشاسعة من عمليات الإجهاض. لكن الحظر بعد ستة أسابيع، والذى يستثنى منه الحمل الناجم عن اغتصاب أو سفاح الأقارب أو حالات الطوارئ الطبية أو العيوب القاتلة فى الجنين، يحظر الإجراء قبل أن تعرف الكثير من النساء بالحمل من الأساس.

وكانت النساء من مناطق الجنوب الأمريكى المختلفة تسافرن إلى فلوريدا لإجراء الإجهاض منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية الصيف الماضى الذى أطلق العنان لحظر الإجهاض عبر المنطقة. وأجرت أكثر من 82 ألف امرأة الإجهاض فى فلوريدا فى 2022، أكثر من أى ولاية أخرى تقريبا. بينهن 7 آلاف امرأت قدمن من ولايات أخرى بزيادة نسبتها 38% عن العام السابق.