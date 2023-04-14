مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 فى انهيار عقار الورديان بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين خلال انهيار عقار بمنطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية ، فجر اليوم، حيث وقع العقار المكون من 3 طوابق على سكانه ما تبعه استخراج 3 أشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطاراً من قسم شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانهيار عقار بمنطقة الورديان وسط أنباء عن وجود عالقين أسفل العقار.

وأفادت المعاينة الأولية إلى أن عقار انهار بشارع عبيد حسن بجوار جامع حبشي بمنطقة الورديان تابع حي غرب الإسكندرية.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، إنه تم الوصول إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر حيث تبين ان عقار الورديان المنهار مكون من ارضي وثلاثة ادوار علوية وانهيار العقار بالكامل وبه سكان.

واضافت جلالة في بيان اليوم السبت، أنه تم انتشال 5 متوفين من تحت الأنقاض وإنقاذ 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الاميري فيما يجرى البحث عن أخرين أسفل الأنقاض.

وأوضحت أنه جاري المتابعة من الموقع لتقديم كافه المساعدات الماديه والعينه والدعم النفسي للأسر المتضررة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق المعنية.