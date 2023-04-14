مصرع 4 وإصابة 13 أخرين فى حريق بدار لرعاية الأطفال في البرازيل

كتب محمد جمال

قالت إدارة الإطفاء فى ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البرازيل إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرون بسبب حريق نشب فى دار لرعاية الأطفال والمراهقين فى الولاية اليوم الجمعة، بحسب "سكاى نيوز".

واستُدعى رجال الإطفاء لمكافحة حريق فى مؤسسة لار باولو ديتارسو الخيرية فى مدينة ريسيفى عاصمة الولاية.

وقال رجال الإطفاء إن صبيا وامرأة لقيا حتفهما فى موقع الحريق بينما توفى الآخران وهما فى الطريق إلى المستشفى.

وقدم جواو كامبوس رئيس بلدية ريسيفى التعازى على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب على تويتر "هذه لحظة ألم وتضامن.. توفر المنظمة غيرالحكومية مأوى للأطفال والمراهقين الذين يعانون من مخاطر اجتماعية منذ أكثر من 30 عاما.. مستعدون لتقديم الدعم الكامل فى مثل هذا الوقت العصيب".