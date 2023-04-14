اليوم السابع
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الجمعة، 14 أبريل 2023 03:01 م
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مصرع 3 سائحين من إسبانيا إثر انهيار جليدى فى إيطاليا

الجمعة، 14 أبريل 2023 02:10 م
مصرع 3 سائحين من إسبانيا إثر انهيار جليدى فى إيطاليا إيطاليا
فاطمة شوقى

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لقى 3 سائحين إسبان مصرعهم إثر انهيار جليدي في وادي "أوستا" أقصى شمال غرب إيطاليا عند المنطقة الحدودية مع فرنسا، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامينهم.
 
وقالت خدمة الإنقاذ الإيطالية إن فرق الإنقاذ استأنفت عمليات البحث اليوم ، الجمعة، عن الأشخاص الذين كانوا مدرجين على قائمة المفقودين، حيث كانوا يشاركون في دورة إرشادية للجبال أمس، وفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.
 
فيما تمكن قائد الدورة الإرشادية من إنقاذ نفسه والنزول إلى الوادي لتنبيه خدمات الطوارئ، كما أن إصابته لم تكن بالغة وتلقى العلاج اللازم فى أقرب مستشفى.
 
ونظرا لسوء أحوال الطقس، لم تتمكن المروحيات ولا عمال الإنقاذ من الجانبي الفرنسي والإيطالي من الوصول إلى موقع الحادث بعد محاولات للوصول برا، ما أدى إلى توقف عمليات البحث مساء أمس.

ايطاليا

انهيار جليدى

خدمات الطوارئ

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