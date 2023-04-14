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مصرع مسن فى حريق حوش منزل بقنا

الجمعة، 14 أبريل 2023 02:54 م
مصرع مسن فى حريق حوش منزل بقنا جثة
قنا صابر سعيد

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لقى مسن مصرعه، اليوم، الجمعة، أنفاسه الأخيرة في حريق نشب داخل حوش منزل، في قرية الميات التابعة لقرية أبومناع شرق بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق داخل حوش مواشٍ بقرية الميات التابعة لقرية أبومناع شرق بمركز دشنا،  وتبين نشوب حريق داخل حوش مواشٍ بقرية الميات التابعة لقرية أبومناع شرق بمركز دشنا، بسبب فرن عيش بلدى.
 
وأسفر الحريق عن مصرع  علي حسن محمد، 60 عامًا، وتم نقله إلى مستشفى دشنا في مقرها المؤقت بفاو قبلي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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