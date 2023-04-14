الرئيسية أخبار عاجلة محظورات قانون المرور الجديد على سائقى السيارات.. إنفوجراف الجمعة، 14 أبريل 2023 02:30 ص محظورات قانون المرور الجديد كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، نص عليها قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته داخل مجلس النواب، تعرض السائق للمساءلة القانونية أثناء سيره على الطرق، يستعرضها الإنفوجراف التالى. محظورات الطرق اخبار الحوادث قانون المرور الجديد سائقى السيارات اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة رادار المخالفات.. تعرف على خطايا الشريحة الثانية بقانون المرور الجديد الجمعة، 07 أبريل 2023 09:00 م رادار المخالفات.. تعرف على خطايا الشريحة الخامسة فى قانون المرور الجديد السبت، 08 أبريل 2023 09:00 م رادار المخالفات.. تعرف على خطايا الشريحة الرابعة بقانون المرور الجديد الأحد، 09 أبريل 2023 09:00 م رادار المخالفات.. اعرف عقوبة تعاطى المخدرات أثناء القيادة بقانون المرور الجديد الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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