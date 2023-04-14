اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 02:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محظورات قانون المرور الجديد على سائقى السيارات.. إنفوجراف

الجمعة، 14 أبريل 2023 02:30 ص
محظورات قانون المرور الجديد على سائقى السيارات.. إنفوجراف محظورات قانون المرور الجديد
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مجموعة من المحظورات على سائق السيارة، نص عليها قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته داخل مجلس النواب، تعرض السائق للمساءلة القانونية أثناء سيره على الطرق، يستعرضها الإنفوجراف التالى.
 
222
 

 


محظورات الطرق

اخبار الحوادث

قانون المرور الجديد

سائقى السيارات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة