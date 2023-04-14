ماكرون يتفقد أعمال ترميم كاتدرائية "نوتر دام" فى ذكرى الحريق.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم ،الجمعة، بزيارة إلى كاتدرائية "نوتردام دو باري" وتفقد أعمال الترميم الجارية بها، عشية الذكرى الرابعة للحريق الذي دمر أجزاء كبيرة بالكاتدرائية في عام 2019.

📺 TV en DIRECTO | Macron visita las obras de restauración de la catedral de Notre Dame de París tras el incendio que casi acaba con ella https://t.co/9X4tMULdAs pic.twitter.com/wrjR7X67yX — EL PAÍS (@el_pais) April 14, 2023

وتفقد ماكرون، برفقة زوجته بريجيت، التقدم الكبير الذي أحرز في أعمال الترميم الجارية في الجزء الداخلي لكاتدرائية نوتردام دو باري (أو كما تعرف بالعربية كاتدرائية سيدتنا مريم العذراء) والعمل على بناء البرج الخارجي الذي يتم بوتيرة سريعة حتى يتم إعادة افتتاح المبنى للجمهور للعبادة والزيارة قبل نهاية عام 2024، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.



ماكرون

وفي موقع أعمال الترميم، قام ماكرون بتفقد ترميم الأجزاء التي تضررت بشدة من الحريق الذي التهم الجزء العلوي من الكاتدرائية والانتهاء من البرج الجديد والذي سيبدأ تركيبه في نهاية الشهر الجاري.

وتعد كاتدرائية نوتردام من أشهر معالم باريس التاريخية والسياحية، وبدأ بناؤها عام 1160 واكتمل معظمها بحلول عام 1260 وشهدت أحداثا تاريخية وسياسية عديدة غيرت مجرى تاريخ فرنسا.



ماكرون فى نوتر دام

وفي 15 إبريل 2019، اندلع حريق ضخم بالكاتدرائية واجتاحت النيران الجزء العلوي بما في ذلك برجي الجرس والمستدقة المركزية التي انهارت، ما أدى إلى سقوط سقف وبرج هذا المعلم بالكامل، وأثار هذا الحادث صدمة وحزنا ليس فقط في فرنسا، وإنما حول العالم كله، لما يحمله هذا المعلم من قيمة تاريخية وحضارية.



كاتدرائية نوتر دام