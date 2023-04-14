مائدة على شكل فانوس رمضان تجمع أهالى نزلة الشوبك بالبدرشين.. صور

كتب سيد الخلفاوى

اجتمع أهالي قرية نزلة الشوبك بمركز البدرشين بالجيزة اليوم الجمعة، على مائدة إفطار واحدة بأرضية ملعب بالقرية، تم تنظيمها على شكل فانوس رمضان.

وامتداداً لسلسلة الافطار الجماعي في مدن وقري محافظات مصر، حرص شباب قرية نزلة الشوبك بالبدرشين على الجمع بين اهالي القرية على مائدة واحدة داخل ملعب العالمي اليوم، في جو رمضاني تسوده المحبة مع انطلاق مدفع الافطار.

ودائما ما يجتمع شباب قرية نزلة الشوبك، على إنجاز مثل هذه الأحداث المثمرة التي تنمي الروح الطيبة بين أهالي القرية.