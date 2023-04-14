اليوم السابع
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مائدة على شكل فانوس رمضان تجمع أهالى نزلة الشوبك بالبدرشين.. صور

الجمعة، 14 أبريل 2023 09:37 م
مائدة على شكل فانوس رمضان تجمع أهالى نزلة الشوبك بالبدرشين.. صور مائدة على شكل فانوس رمضان
كتب سيد الخلفاوى

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اجتمع أهالي قرية نزلة الشوبك بمركز البدرشين بالجيزة اليوم الجمعة، على مائدة إفطار واحدة بأرضية ملعب بالقرية، تم تنظيمها على شكل فانوس رمضان.
 
وامتداداً لسلسلة الافطار الجماعي في مدن وقري محافظات مصر، حرص شباب قرية نزلة الشوبك بالبدرشين على الجمع بين اهالي القرية على مائدة واحدة داخل ملعب العالمي اليوم، في جو رمضاني تسوده المحبة مع انطلاق مدفع الافطار.
 
ودائما ما يجتمع شباب قرية نزلة الشوبك، على إنجاز مثل هذه الأحداث المثمرة التي تنمي الروح الطيبة بين أهالي القرية.
 
مائدة على شكل فانوس رمضان 1
مائدة على شكل فانوس رمضان 
 
مائدة على شكل فانوس رمضان 2
مائدة على شكل فانوس رمضان 

مائدة على شكل فانوس رمضان 3
مائدة على شكل فانوس رمضان 

مائدة على شكل فانوس رمضان 4
مائدة على شكل فانوس رمضان 

مائدة على شكل فانوس رمضان 5
مائدة على شكل فانوس رمضان
 

مائدة على شكل فانوس رمضان 6
مائدة على شكل فانوس رمضان 

مائدة على شكل فانوس رمضان
مائدة على شكل فانوس رمضان

مائدة على شكل فانوس رمضان7
مائدة على شكل فانوس رمضان
 

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