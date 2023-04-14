كولومبيا تتخذ إجراءات فورية استعدادا لانفجار بركان نيفادو ديل رويز

فاطمة شوقى

حذرت الخدمة الجيولوجية الكولومبية من اقتراب بركان نيفادو ديل رويز من الانفجار، وطلب مكتب النائب العام اتخاذ تدابير فورية ، مع اعلان حالة التحذير البرتقالى والأحمر ، وذلك وسط مخاوف من تأثير البركان الأخطر في البلاد، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بركان نيفادو ديل رويز يعتبر من أخطر البراكين الموجودة فى البلاد، ثار للمرة الأولى منذ 38 عاما ، فى فبراير 1985، وتسبب فى مأساة أرميرو فى مقاطعة توليما ، حيث أنزل الطين والرماد اسفل الجبل واختفت بلدية بأكلمها كما أنه تسبب فى أكثر من 25 ألف حالة وفاة، وهو ما يثير قلق الخبراء من تكرار هذه الكارثة فى ظل اقتراب ثورانه.

وأوضحت الصحيفة أنه بسبب عدم استقرار بركان نيفادو ديل رويز ، طلب مكتب المدعي العام ، وخاصة رؤساء كالداس وتوليما وكونديناماركا وريسارالدا ، اتخاذ تدابير عاجلة مثل تعزيز فرق الإطفاء ووكالات الإغاثة، مع تعزيز الخطط البلدية والإدارية لإدارة مخاطر الكوارث واستراتيجية الاستجابة للطوارئ على مستوى البلديات والإدارات، بالإضافة إلى البروتوكولات الأخرى للتحضير والاستجابة للثوران.

وكان أقصى ارتفاع لعمود الغازات أو الرماد الذى لوحظ هو 1800 متر، تم قياسه من أعلى البركان مع اتجاه تشتت يتأرجح بين الجنوب الغربي والشمال الغربي، حيث حافظ إنتاج ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي على مستويات مماثلة لتلك التي كانت بالأمس، ولا تزال الشذوذات الحرارية الموضعية تُلاحظ في فوهة أريناس، وأوضحوا أنه من المهم للغاية توضيح أن نشاط بركان نيفادو ديل رويز لا يزال غير مستقر للغاية.