قصر ثقافة الإسماعيلية يستقبل عروض نوادى المسرح.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وسط حضور كبير، تقديم العرض المسرحى "سالب واحد" تأليف محمد عادل، إخراج خالد طه، تدور أحداث العرض حول طفل اتولد لديه إعاقة ذهنية وجسدية بين أم وأب لديهم هذه الإعاقة، ولكن في تفكيرهم ويفشلون في التعامل معه بعد خمسة عشر سنة ثم يلجآن إلى حلول أخرى وهى دكتور ومدرس وكاهن ولكن يشفل معه الثلاثة والأب والأم يفشلون أيضا ولكن هذا الطفل كان يريد أن يرى الطمأنينة وعلم أن الطمأنينة من عند الله. العرض ضمن عروض نوادى المسرح الإقليمي، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

جاء العرض بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، ولجنة المشاهدة المكونة من المخرج أحمد عبد الجليل، الكاتب أحمد زيدان، ومصمم الديكور أحمد عبد الرحمن نور الدين، عضو الرقابة ايمان سلام، مقرر اللجنة مروة ماهر.

أما العرض الثاني "يجعل يومي قبل يومك" تأليف توفيق الحكيم، إخراج حازم خطاب، وتدور أحداث العرض عن فؤاد ولطيفة زوجان كبيران في السن يعيشان وحدهما فهما لا ينجبان ويحبان بعضهما لدرجة أنهما لا يقدران احتمال فكرة أن يموت أحدهما تاركًا الآخر وحيدًا من بعده.. فبغرض الحب يستغل فؤاد غياب زوجته في زيارة أحد الجيران ليطلب مندوبا من شركة التأمين على الحياة ليؤمن على حياته حتى يأتى صفاء ابن الجيران المجنون راغبًا في قتل أحد الزوجين حتى ينفذ رغبة الأصوات التى تعبث بعقله.

وتستكمل العروض أيام الجمعة والسبت بعروض "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحدينى؛ إخراج محمد سالم، ومسرحية "راشمون" تأليف الياباني (ريونوسوكي أكوتاجاوا) ترجمة عبد الحليم البشلاوى، إخراج أحمد يوسف، ومسرحية "شيلوا الميتين اللى تحت" تأليف إبراهيم حافظ، إخراج كريم عبد السلام. وتقام العروض فى الفترة من 13/4 حتى 15/4/2023 على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بإدارة محمد رشدى.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح بإدارة المهندس محمد جابر التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها فرع ثقافة الإسماعيلية ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافى.