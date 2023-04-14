قرينة رئيس الوزراء اليابانى يوكو كيشيدا تزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل

أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، اليوم /الجمعة/ أن قرينة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ستزور واشنطن مطلع الأسبوع المقبل بناء على دعوة من السيدة الأولى للولايات المتحدة.



وقال ماتسونو - في تصريحات للصحفيين أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن يوكو كيشيدا ستلتقي السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن في البيت الأبيض، خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام وتمتد من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء القادم.



وأضاف المتحدث أن الدعوة تبرهن على أن اليابان والولايات المتحدة تجمعهما علاقات وثيقة أصبحت أقوى من ذي قبل، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تزيد الزيارة من تعزيز العلاقات الودية بين الجانبين.



تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تسافر فيها زوجة رئيس وزراء ياباني إلى الولايات المتحدة دون رفقة زوجها بناء على دعوة من السيدة الأولى الأمريكية.