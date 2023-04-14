عقار الورديان المنهار بالإسكندرية صادر له قرار هدم منذ 5 سنوات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كشفت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، إن العقار المنهار بشارع عبيد حسن التلعفري بمنطقة الورديان التابع لحي غرب، مكون من أرضي و3 طوابق صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 105 لسنة 2018.

كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تمكنت من استخراج 3 أشخاص من تحت الأنقاض، بعد انهيار عقار مكون من 4 طوابق في الورديان بحى غرب الإسكندرية، ونقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاضمن قبل قوات الحماية المدنية.

تلقي حي غرب محافظة الإسكندرية بلاغا انهيار عقار بشارع التلعرقي متفرع من شارع البيهقي خلف شجرة الدر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع التلعفري دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل ، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي غرب لمحل الواقعة.

وانهار عقار بمنطقة الورديان دائرة مينا البصل، حيث تقوم قوات الحماية المدنية بالبحث عن أشخاص أسفل العقار، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي غرب الإسكندرية لمحل الواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة.