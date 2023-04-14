ضبط 228 كيلو مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وتحرير 41 محضرا بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة دهب بتكليف من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة ، والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى.

وتحت إشراف مصطفى خليل، القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وعادل مفتش أغذية دهب بالقيام بحملة مكبرة بالمدينة.

فى ضوء الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد ، تم خلالها المرور على 18 منشأة وبتحرير 18 محضر نظافة و22 محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالاغذية.

كما تم تحرير محضر ضبط لعدد 228 مواد غذائيه منتهية الصلاحية بلغ وزنهم 10 كيلو جرام و 70 لتر ، كما تم إعدام 104 مواد غذائية متنوعة و45 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم سحب عدد 6 عينات وإرسالهم للمعامل المركزية لتحليلهم ومعرفة مدى صالحيتهم للاستهلاك.