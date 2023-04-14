ضبط المتهم بسرقة سيارة "عديله" فى القطامية بأسلوب المغافلة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة مقاولات - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (زوج شقيقة زوجتــه) لقيامه بالإستيلاء على السيارة خاصته حال تركها أمام العقار سكنه بسبب خلافات حول الشراكة بينهما.. وورود إتصال تليفونى له من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى قيام المشكو فى حقه بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (زوجته).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وسرقة مفاتيح السيارة حال تواجدها بمحل سكنه بأسلوب المغافلة ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المشار إليها ، وبإستدعاء مالكها تعرف السيارة وإتهمهما بالسرقة.