اليوم السابع
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صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 6.1%

الجمعة، 14 أبريل 2023 05:00 م
صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 6.1% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.1%، أعقبه قطاعى البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 5.5%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.7%، وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.6%، 3.5%، 3.4%، على التوالي.
 
وصعد قطاعا العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%، فيما تراجعت 5 قطاعات وهم المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 8.3%، 2.2%، 1.4%، 1.2%، 1%، على التوالى.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.76% ليغلق عند مستوى 17671.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2969.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4485.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 20683.12 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3518.23 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 39.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.114 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 656.9 مليار جنيه إلى 692.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 202.6 مليار جنيه إلى 207.2 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.

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