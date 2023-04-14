"سننموت" المهندس الفرعونى المشرف على بناء مسلتى "معبد الكرنك والجنائزى" ..تعرف عليه

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة ، قطعة أثرية فرعونية لمسئول حكومى يدعى " سننموت " sn-n-mwt يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 1550 –1069 ق.م "، وهو مهندسا ومسؤولًا حكوميًا من الأسرة الثامنة عشر والديه " Ramose and Hatnofer من إقليم ايونى " ارمنت حاليا وكان لديه 5 أشقاء.





لقب سننموت بالمشرف على الزوجة الإلهية، وأيضا المشرف على ابنة الملكة (Neferure)، كما أشرف على أعمال المحاجر، والنقل، وإقامة المسلتين، عند مدخل معابد الكرنك، وكذلك اشرف على بناء المعبد الجنائزى، و يُعتقد أن تصميم المعبد مشتق من المعبد الجنائزى لمنتوحتب الثانى الذى تم بناؤه قبل 500 عام تقريبًا فى الدير البحرى .

وكان ل سننموت أهمية كبيرة فى البلاط الملكى فى عهد حتشبسوت لا جدال فيها حيث حفر مقبرته فى الشيخ عبد القرنة والدير البحرى، حفر مقبرته فى العام السابع من تولى حتشبسوت الحكم .

كما تم العثور على أقدم خريطة نجوم معروفة في مقبرة سننموت حيث ينقسم السقف الفلكى فى مقبرته إلى قسمين، يمثلان السماء الشمالية والجنوبية، ويشير هذا إلى بُعد آخر لمسيرته المهنية، ما يشير إلى أنه كان أيضًا عالم فلك قديمًا.