اليوم السابع
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زوج الشقيقة وراء قتل طفل داخل محل حلاقة فى الشرقية

الجمعة، 14 أبريل 2023 11:48 ص
زوج الشقيقة وراء قتل طفل داخل محل حلاقة فى الشرقية جثة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بعثوره على جثة (طفل سن 6 - مقيم بذات الناحية) داخل "محل حلاقة" الخاص به الكائن بالطابق الأرضى بمنزله عقب عودته للمحل وترك بابه مفتوح، وبها جرح  ذبحى بالرقبة، وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، ومن خلال التعامل الفنى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (شقيق زوجة المُبلغ - مقيم بذات الناحية "يعانى من إضطرابات ذهنية وسبق حجزه بمستشفى للصحة النفسية") .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته قرر باصطحابه المجنى عليه للمحل المشار إليه حال لهوه أمام منزل المُبلغ، وقام بارتكاب الواقع.
 
 
 

قتل

قتل طفل

وزاره الداخليه

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