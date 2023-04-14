ريشى سوناك يكشف سر تمثال الحظ على مكتبه.. ويؤكد: لست سبب سقوط جونسون

كتبت نهال أبو السعود

أصر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه غير مسؤول عن سقوط سلفه بوريس جونسون كرئيس للوزراء، مؤكد على أن تمرد حزب المحافظين في العام الماضي "لم يكن من صنيعه".

استقال سوناك رئيس وزراء حزب المحافظين من منصبه السابق كمستشار في يوليو خلال تولي جونسون رئاسة الوزراء ، وهي خطوة أثارت سلسلة من الاستقالات الحكومية الأخرى التي أدت إلى خروج جونسون من داونينج ستريت.

في مقابلة مع ConservativeHome حول ما إذا كان أعضاء حزب المحافظين يمكن أن يثقوا به بعد قراره بالاستقالة ، قال سوناك: "لقد اتخذت القرار لأسباب شخصية بالنسبة لي"، وأضاف: "كان هناك اختلاف جوهري حول السياسة الاقتصادية ... وفي النهاية اضطررت إلى الاستقالة. ما حدث بعد ذلك لم يكن من صنعي ".

ورد في خطاب استقالة سوناك أن الجمهور يستحق معايير أعلى وأن تُدار الحكومة "بشكل صحيح وكفء وجدي"، كما أشار إلى الاقتصاد في خطاب الخروج الذي قدمه ، قائلاً إنه أصبح من الواضح "أن مناهجنا تختلف اختلافًا جوهريًا".

في المقابلة، والتي واجه فيها سوناك أسئلة من القاعدة الشعبية لحزب المحافظين ، رفض الإفصاح عما إذا كان سيفكر في منح جونسون وظيفة وزارية - لكنه قال إنه يرحب برؤساء الوزراء السابقين "الذين يساهمون في الحياة العامة"

كما أصر سوناك على أن المملكة المتحدة كانت "قوة عظمى في السياسة الخارجية" في حد ذاتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، في أعقاب تعليقات استخدم الرئيس الفرنسي حول استجابة الاتحاد الأوروبي للصين والولايات المتحدة حيث قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح "قوة عظمى ثالثة" وتجنب الانجرار إلى صدام بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.

قال سوناك: "لسنا بحاجة لأن نكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي لنكون قوة عظمى في السياسة الخارجية - نحن قوة عظمى في السياسة الخارجية".

وسلط الضوء على صفقة غواصة Aukus مع الولايات المتحدة وأستراليا ، واتفاقية وندسور الإطارية مع الاتحاد الأوروبي ، والقمة الأنجلو-فرنسية والانضمام إلى منطقة التجارة CPTPP في المحيط الهادئ كأمثلة على الوضع العالمي للمملكة المتحدة.

قال سوناك: "نقوم بأشياء لا تستطيع الدول الأخرى القيام بها. يمكننا العمل في كل تلك الأماكن التي ذكرتها للتو ... أعتقد أن هذا فريد من نوعه. إنها إحدى نقاط قوتنا العظيمة حقيقة أنه يمكننا اللعب في كل هذه الأماكن المختلفة ".

وتحدث سوناك عن إيمانه الهندوسي وقال إن لديه تمثال لورد جانيش على مكتبه في داونينج ستريت، وقال إنه عندما يبدأ الناس عملًا أو مشروعًا "عادةً ما تصلي للورد جانيش لأنه يجلب لك الحظ السعيد عندما تبدأ مشروعًا جديدًا".