خشوع العشر الأواخر فى صلاة التراويح والتهجد بالجامع الأزهر

كتب وتصوير أحمد معروف

رصدت عدسة كاميرا اليوم السابع للزميل أحمد معروف حالة الخشوع في صلاة التراويح والتهجد بالجامع الأزهر.

ويحرص كثير من المصلين على أداء صلاة التراويح، والتهجد بالجامع الأزهر لما يحتويه من روحانيات تساعد على الخشوع خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان لعلهم يصيبون ليلة القدر التي يتحراها المسلمون في وتر العشر الأواخر.



الذكر والتسبيح



السيدات يقبلن على الصلاة بالازهر



السيدات ينافسن الرجال لصلاة التراويح بالمسجد



الصور التذكارية حاضرة بالازهر



المصلون بساحة الازهر



المصلون يملأون ساحة الازهر



المصلين فى وضع السجود



المصلين وقت السحر



امتلاء المسجد والساحة بالمصلين



جمال العمارة بالازهر وسط المصلين



احد الأسر بساحة الازهر



أحد المصلين يلتقط سيلفى



اصطفاف المصلين بساحة الازهر



الاطفال يزينون الصفوف اثناء الصلاة



التضرع الى الله



التقات الصور للمصلين بالازهر



الخشوع اثناء الصلاة



الخشوع على وجوه المصلين