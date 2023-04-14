اليوم السابع
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الجمعة، 14 أبريل 2023 08:54 م
أكرم القصاص
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خشوع العشر الأواخر فى صلاة التراويح والتهجد بالجامع الأزهر

الجمعة، 14 أبريل 2023 08:45 م
خشوع العشر الأواخر فى صلاة التراويح والتهجد بالجامع الأزهر المصلون في الجامع الأزهر
كتب وتصوير أحمد معروف

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رصدت عدسة كاميرا اليوم السابع للزميل أحمد معروف حالة الخشوع في صلاة التراويح والتهجد بالجامع الأزهر.

ويحرص كثير من المصلين على أداء صلاة التراويح، والتهجد بالجامع الأزهر لما يحتويه من روحانيات تساعد على الخشوع خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان لعلهم يصيبون ليلة القدر التي يتحراها المسلمون في وتر العشر الأواخر.

 

الذكر والتسبيح
الذكر والتسبيح

 

السيدات يقبلن على الصلاة بالازهر
السيدات يقبلن على الصلاة بالازهر

 

السيدات ينافسن الرجال لصلاة التراويح بالمسجد
السيدات ينافسن الرجال لصلاة التراويح بالمسجد

 

الصور التذكارية حاضرة بالازهر
الصور التذكارية حاضرة بالازهر

 

المصلون بساحة الازهر
المصلون بساحة الازهر

 

المصلون يملأون ساحة الازهر
المصلون يملأون ساحة الازهر

 

المصلين فى وضع السجود
المصلين فى وضع السجود

 

المصلين وقت السحر
المصلين وقت السحر

 

امتلاء المسجد والساحة بالمصلين
امتلاء المسجد والساحة بالمصلين

 

جمال العمارة بالازهر وسط المصلين
جمال العمارة بالازهر وسط المصلين

 

احد الأسر بساحة الازهر
احد الأسر بساحة الازهر

 

أحد المصلين يلتقط سيلفى
أحد المصلين يلتقط سيلفى

 

اصطفاف المصلين بساحة الازهر
اصطفاف المصلين بساحة الازهر

 

الاطفال يزينون الصفوف اثناء الصلاة
الاطفال يزينون الصفوف اثناء الصلاة

 

التضرع الى الله
التضرع الى الله

 

التقات الصور للمصلين بالازهر
التقات الصور للمصلين بالازهر

 

الخشوع اثناء الصلاة
الخشوع اثناء الصلاة

 

الخشوع على وجوه المصلين
الخشوع على وجوه المصلين

 

الخشوع يعلو وجه المصلين
الخشوع يعلو وجه المصلين

 

 


صلاة التراويح بالأزهر

صلاة التراويح

صلاة التهجد بالأزهر

التراويح بالأزهر

صلاة التراويح في الأزهر




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