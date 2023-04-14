حملة مكبرة على المحلات المخالفة فى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المنشآت والصيدليات، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر والتحفظ على إعلان وتحصيل غرامات فورية للمخالفين، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد المخالفين .

كلف اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، بشن حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات ،بمشاركة إدارة تموين برج العرب ، الادارة الصحية ، التفتيش الصيدلى ، مكتب العمل ببرج العرب ، مكتب السلامة والصحة المهنية ، شركة مياه الشرب بجميع الإدارات المعنية بالمركز ،التى استهدفت برج العرب القديم وقرية بهيج.

وأسفرت الحملة ،عن تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار ، محضر عدم حمل شهادة صحية محضر نظافة مخالفة للقانون 96 لسنة 1967، عدد 2 محضر مخالفة بيئية ، التأكد من وضع صناديق القمامة أمام المحلات ,وكذلك والتحفظ على عدد 1 إعلان مخالف ، وتحصيل مبلغ 5800 جنيه غرامات فورية ، بجانب عمل حملة توعية للمواطنين قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وحملة توعية لترشيد استهلاك مياه الشرب ،جاءت الحملة بحضور خالد سعد سكرتير عام المركز، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وعلي صعيد آخر ، أعلن محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص 15 مليون و149 ألف جنيه لرصف 3 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي وسط وهي (متفرعات شارع لاجتية- محرم بك- العطارين) خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري، وقد تم البدء بالفعل في أعمال الرصف في الشوارع التي كثرت منها شكاوي أهالي الحي؛ موجهًا مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من رصف 3 شوارع متفرعة من شارع محرم بك الرئيسي هي (شارع جرين- والمأمون- شارع النعم) وذلك خلال الايام الماضية وجاري العمل على استكمال أعمال رصف بباقي الشوارع، مضيف أن هناك تنسيق كامل بين مديرية الطرق وحي وسط برئاسة عزة سعد رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.