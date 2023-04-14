جامعة طنطا تحصد المركز الثانى في دورة خماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين، مؤكداً أن فوز الطلاب بالمركز الثانى يعكس ما توليه الجامعة من اهتمام بطلابها الوافدين، وحرصها الدائم على تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية لدورها فى إكتشاف وتطوير المواهب

أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان فريق الطلاب المشارك ضم، قصى عبد الرحمن المقيد بكلية الطب البشري، وعبدالله منصور المقيد بكلية الطب البشري، ومحمد حيدر المقيد بكلية طب الأسنان، وفتحى فضل الله المقيد بكلية الصيدلة، ومحمد شنان المقيد بكلية طب الأسنان، وعابد عبد الحفيظ المقيد بكلية طب الأسنان، وهمام عز الدين المقيد بالكلية طب الأسنان، وسليمان محمود سليمان المقيد بكلية الطب البشري.

أضاف أن الجامعة تحرص على توفير كافة أشكال وسبل الدعم لطلابها الوافدين، موضحاً أن الطلاب الوافدين بالجامعة حققوا المركز الثانى عقب فوزهم على جامعة السويس بـ5 أهداف مقابل هدف واحد، وجامعة الفيوم بهدفين مقابل هدف واحد، مشيداً بجهود الطلاب الفائزين.

حصد فريق الطلاب الوافدين بجامعة طنطا المركز الثانى في الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين والتي عقدت تحت عنوان "كأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية - النسخة الأولى" بحضور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمشاركة 7 جامعات.