"تموين أسوان": 191 ألف طن مستهدف توريدهم من القمح هذا الموسم

أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أن إجمالى المستهدف توريده من محصول القمح فى محافظة أسوان هذا العام، متوقع يصل لنحو 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر على نطاق المحافظة.

وأضاف خالد أبو القاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صومعة الراجحى بتوشكى تعمل على مدار الـ24 ساعة دون توقف طوال موسم التوريد، نظراً للإقبال الشديد عليها فى توريد القمح من مزارع توشكى، ولذا تم تحديد لجنتى تسليم لاستيعاب الكميات، وتصل طاقتها إلى 30 ألف طن، معلقاً: "اضطرنا الموسم الماضى لتفريغ الصومعة بعد امتلائها لإعادة تعبئتها مرة أخرى".

وأوضح مدير عام التموين، أن إجمالى ما تم توريده وصل لـ3 آلاف و116 طناً و640 كيلو من القمح، ولا تزال عملية التوريد تتم فى كافة الصوامع والشون على نطاق المحافظة، بعد التأكد من جاهزيتها لاستقبال القمح فى موسم الحصاد والتوريد.

وأشار "أبو القاسم"، إلى أنه تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

وتابع، أن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر جاهزة لاستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع منها صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 35 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن، وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و 820 فدان تقريباً.