اليوم السابع
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تفاصيل الليلة الأخيرة في رحلة تاجر حشيش قبل سقوطه في كمين بالعمرانية

الجمعة، 14 أبريل 2023 08:00 ص
تفاصيل الليلة الأخيرة في رحلة تاجر حشيش قبل سقوطه في كمين بالعمرانية رجال الشرطة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف مسجل خطر تم القبض عليه فى العمرانية، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، عن اعتياده الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الحشيش استعدادا لترويجه بين عملائه من المتعاطين، فى عدة مناطق بالجيزة.
 
أضاف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه تحصل على المخدر من عاطل كشف عن هويته، ويخزنه بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتحديد أماكن لقاءهم، مشيرا إلى أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة وترويجها بين عملائه في العمرانية. 
 
بإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وعقب رصد تحركات المتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. 
 
بمواجهة المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، اعترف بالاتجار بالمخدر، والتواصل مع عملائه بالهاتف المضبوط بحوزته، والمبلغ المالي من حصيلة ترويج الحشيش. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

العمرانية

امن الجيزة



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