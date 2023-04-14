تفاصيل إحالة عاطلين متهمين بسرقة مخزن قطع غيار سيارات بالقاهرة للمحاكمة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطلين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل أحد المخازن بالقاهرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات فى ضبطت شخصين مقيمان حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" مُحملاً عليهـا كمية من قطع غيار السيارات, واعترفا بسرقتها من داخل مخزن قطع غيار سيارات بالقاهرة.