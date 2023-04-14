"تعليم الإسكندرية" تكرم 75 طالبًا من الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

الإسكندرية جاكلين منير

كرم الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية 75 طالبًا وطالبة من الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، و12 من الأمهات المثاليات، التي تم تنظيمها بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، بحضور نادية فتحي وكيل المديرية، ولجنة التحكيم من علماء الأزهر الشريف وموجه عام اللغة العربية وأولياء الأمور والطلاب حفظة كتاب الله الكريم .

وانطلقت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وابتهالات وتواشيح دينية وقصائد شعرية أضفت أجواءً روحانية على أجواء الحفل ، وقال مدير المديرية في كلمته أن أبناءنا الطلاب أسعدونا بحفظهم لكتاب الله ونحن من تم تكريمنا بوجودنا معهم .

وأكّد أبوزيد أنّ قراءة القرآن فضلها عظيم ، فبها يحصل المسلم الحسنات ، وينال الأجر العظيم، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها، ولحافظ القرآن أجر عظيم عند الله ، فإن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويعلي منزلته ودرجته في الجنة فيكون مع الملائكة السفرة الكرام البررة ، ومن فضائل تعلم القرآن وتعليمه أن جعل الله مَن تعلم القرآن وعلمه غيره خير الناس وأفضلهم ،ومن فضائل إكرام الله لوالدي حافظ القرآن ، فإنّ الله سبحانه وتعالى يُكرم والدي حافظ القرآن ويُعلي من قدرهما ويرفع منزلتهما مما يُشير إلى إكرام حافظ القرآن وفضله حتى إنّ والدَيه ينتفعان بحفظه ويعلو قدرهما ببركة ما حفظ من كتاب الله .

وقال الدكتور أمين عزام من الأزهر الشريف إن حافظ القرآن يلبس والداه تاجًـا يوم القيامة إكرامًـا لهما على حسن تربيته على حفظ القرآن الكريم ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " مَن قرأ القرآن وعمل بما فيه أُلبِس والداه تاجًا يوم القيامة ، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم .

واخْتُتِمت المراسم بتكريم 75 طالبًا وطالبة من الفائزين في المسابقة بشهادات تقدير ومكافآت مالية حسب المستويات المختلفة للمسابقة بجميع المراحل التعليمية ، كما تم تكريم 12 من الأمهات المثاليات لدورهن في تربية أبنائهن وجهودهن في تنشئتهم .