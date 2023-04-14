"تضامن الإسكندرية": حصر لأسر ضحايا عقار الورديان المنهار لتقديم المساعدات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية أنه تم توجه مدير المديرية يرافقه فريق الإغاثة، وفريق إغاثة جمعيه الهلال الاحمر المصرى وفريق إغاثة مؤسسة التكافل الاجتماعى إلى مكان انهيار عقار الورديان المنهار بشارع حسن عبيد ،دائرة قسم مينا البصل .

وتبين أن العقار مكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية وانهيار العقار بالكامل وبه سكان، وتم انتشال 5 متوفين من تحت الأنقاض، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفي الميريوجارى المتابعة من الموقع لتقديم كافة المساعدات المادية والعينية، والدعم النفسى للأسر المتضررة.

كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تمكنت من استخراج5 متوفين و3 مصابين، من تحت الأنقاض، بعد انهيار عقار مكون من 4 طوابق في الورديان بحى غرب الإسكندرية، ونقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن آخرين تحت الأنقاضمن قبل قوات الحماية المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كشفت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، إن العقار المنهار بشارع عبيد حسن التلعفري بمنطقة الورديان التابع لحي غرب، مكون من أرضي و3 طوابق صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 105 لسنة 2018.