ترامب يدلى بإفادته فى تحقيق حول شركاته بجلسة استمرت 7 ساعات

كتبت ريم عبد الحميد

فى جلسة استمرت نحو سبع ساعات، أجاب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على أسئلة فى ثانى إفادة يقدمها فى المعركة القانونية التى يخوضها مع المدعى العام لولاية نيويورك ليتشيا جيمس بشأن الممارسات التجارية لشركاته، فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه يمثل تراجعا عن قراره السابق بلجوء ترامب إلى الحماية التى يحظى بها بموجب الدستور ضد تجريم نفسه وحقه فى التزام الصمت.

والتقى ترامب على مدار يوم أمس الخميس بمحامين عن مكتب المدعى العام لنيويورك، التى قاضت ترامب العام الماضى، وتزعم دعوتها القضائية أن ترامب وأسرته ضللوا البنوك ومساعدو الشركات بأن قدموا لهم معلومات خاطئة عن صافى ثروته وقيمة أصوله مثل الفنادق وملاعب الجولف.

وبعد فترة وجيزة من دخول ترامب ناطحة السحاب التى يوجد بها مكتب المدعى العام، قالت محامية الرئيس السابق ألينا حبة أن ترامب ليس فقط راغبا، ولكن مستعدا ايضا للشهادة.

وبعد انتهاء الجلسة، قال المحامى عن شركات ترامب، كريستوفر كيسى، إن الرئيس السابق أمضى ما يقرب من سبع ساعات يتحدث بالتفصيل عن نجاحاته التجارية الاستثنائية.

وأضاف كيسى إن التحويلات المالية التى تركز عليها القضية كان مربحة للغاية للبنوك وللكيانات التى يمتلكها ترامب. وقال المحامى: عندما يتم نشر حقائق هذا النجاح فى العلن، وليس فقط المقاطع الصوتية المصممة سياسيا، فإن الجميع سيسخر من فكرة حدوث أى احتيال.

يذكر أن هذه القضية ليس لها صلة بالاتهامات الجنائية التى يواجهها ترامب من قبل مدعى مقاطعة مانهاتن، فيما يتعلق بأموال تم دفعها للممثلة الإباحية ستورمى دانيالز نظير التزامها الصمت بشأن علاقة مزعومة لها مع ترامب.