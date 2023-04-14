اليوم السابع
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تراجع التضخم فى ألمانيا إلى 7.4% أدنى مستوى له منذ 7 أشهر

الجمعة، 14 أبريل 2023 12:01 م
تراجع التضخم فى ألمانيا إلى 7.4% أدنى مستوى له منذ 7 أشهر التضخم
فاطمة شوقى

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انخفض معدل التضخم على أساس سنوي في ألمانيا بأكثر من نقطة واحدة في مارس ، إلى 7.4٪ ، بعد أن سجل 8.7٪ في فبراير ويناير ، حسبما أفاد المكتب الفدرالي للإحصاء اليوم (Destatis) .

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه مقارنة بشهر فبراير ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.8٪، وأصبح الوقود أرخص بكثير مع تكلفة أقل بنسبة 16.1% مقارنة بالعام الماضى.

بالإضافة إلى ذلك ، تتأثر أسعار الطاقة أيضًا بالفرامل على أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وتدفئة المناطق ، والتي دخلت حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2023.

وفى الوقت نفسه ارتفع سعر الغذاء في مارس بنسبة 22.3% على أساس سنوي بعد 21.8% في فبراير و20.2% في يناير بينما تضاعف سعره ثلاث أضعاف التضخم العام.

بلغ مؤشر أسعار المستهلك المنسق لألمانيا ، والذي تم حسابه باستخدام معايير المجتمع ، 7.8٪ على أساس سنوي في مارس و 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت البيانات متوافقة مع التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم إلى 7.4%، لكنها بقيت أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%،وفقا للصحيفة .


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