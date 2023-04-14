اليوم السابع
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تحرير محاضر للمنشآت المخالفة ودورات تدريبية ورعاية العمال بتكلفة 2.524 مليون جنيه

الجمعة، 14 أبريل 2023 10:21 م
تحرير محاضر للمنشآت المخالفة ودورات تدريبية ورعاية العمال بتكلفة 2.524 مليون جنيه الدكتور حازم على حسن وكيل القوى العاملة بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال حازم على حسن، وكيل وزارة القوىالعاملة  بكفر الشيخ، أنه جرى إنذار 20 منشأة تضم  كل منهم أكبر من 50 عامل ، لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية، كما جرى التفتيش على 288 منشأة تضم كل منها أقل من 50 عامل، وتبين استيفاء 107 منشأة لشروط السلامة والصحة المهنية، وجرى انذار 181 منشأة.

وأضاف وكيل وزارة القوى  العاملة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعادة التفتيش على 253  منشأة وجرى تحرير 27 محضرا سلامة، كما تمكنت المديرية من  تنفيذ مبادرتين في مجال السلامة والصحة المهنية بشركة دسوق للبترول بالرياض ، والبنك الزراعي المصري بكفر الشيخ.

وقال حازم حسن، أما في مجال بحوث العمالة والتدريب المهني، تم عمل قياس مهارة ل 670  حالة. وتم عمل ترخيص مزاولة مهنة ل 670  حالة، وتم عقد دورتي خياطة وتفصيل ل25 متدربة، ودورة تبريد وتكييف ل 15متدرب، وجر تنظيم دورة صيانة اجهزة منزلية لذوي الهمم ل 10 متدربين.

وأضاف حسن، أما في مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 456 منشأة تفتيش دوري ، ويوجد بها 1293 عامل، وجر  تحرير 51  محضر عمل ، وجرى شن 277 حملة تفتيش شامل على 11 منشأة يوجد بها 255  عامل، وتم التفتيش على 10 منشآت يوجد بكل منها  8 عامل ، وحملات تفتيش مراقبة ساعات العمل.

وقال وكيل وزارة القوى العاملة، أما في مجال العمالة الغير منتظمةـ، فجرى تقديم الرعاية الاجتماعية ل 5047 عامل بتكلفة 2523500 جنيه، وتقديم الرعاية الصحية ل 15 حالة بمبلغ 52000 جنيه.

 

 

 


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