تحرير محاضر للمنشآت المخالفة ودورات تدريبية ورعاية العمال بتكلفة 2.524 مليون جنيه

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعادة التفتيش على 253 منشأة وجرى تحرير 27 محضرا سلامة، كما تمكنت المديرية من تنفيذ مبادرتين في مجال السلامة والصحة المهنية بشركة دسوق للبترول بالرياض ، والبنك الزراعي المصري بكفر الشيخ.

وقال حازم حسن، أما في مجال بحوث العمالة والتدريب المهني، تم عمل قياس مهارة ل 670 حالة. وتم عمل ترخيص مزاولة مهنة ل 670 حالة، وتم عقد دورتي خياطة وتفصيل ل25 متدربة، ودورة تبريد وتكييف ل 15متدرب، وجر تنظيم دورة صيانة اجهزة منزلية لذوي الهمم ل 10 متدربين.

وأضاف حسن، أما في مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 456 منشأة تفتيش دوري ، ويوجد بها 1293 عامل، وجر تحرير 51 محضر عمل ، وجرى شن 277 حملة تفتيش شامل على 11 منشأة يوجد بها 255 عامل، وتم التفتيش على 10 منشآت يوجد بكل منها 8 عامل ، وحملات تفتيش مراقبة ساعات العمل.

وقال وكيل وزارة القوى العاملة، أما في مجال العمالة الغير منتظمةـ، فجرى تقديم الرعاية الاجتماعية ل 5047 عامل بتكلفة 2523500 جنيه، وتقديم الرعاية الصحية ل 15 حالة بمبلغ 52000 جنيه.