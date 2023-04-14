بيان برازيلى صينى مشترك يؤكد ضرورة إنهاء حرب أوكرانيا عبر المفاوضات

وكالات

أصدر بيان صينى برازيلى مشترك، اليوم الجمعة، عقب زيارة الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لبكين منذ يوم الأربعاء الماضى.

وقال البيان المشترك على أن الوضع الدولى الحالى يتغير وهناك حاجة إلى العمل الجاد لتعزيز القيم المشتركة.

وأضاف البيان المشترك أن سيستمر الجانبان فى تعميق التعاون في مجالات مختلفة فى إطار مجموعة بريكس، كما دعم البيان المحادثات بين الدول الأعضاء في بريكس بشأن توسيع المجموعة.

وأشار البيان إلى أن الحل الوحيد لحل الأزمة فى أوكرانيا هو المفاوضات.

كما دعا الجانبان في البيان المشترك إلى مزيد من جهد دولي لتعزيز التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا.