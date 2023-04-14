بوركينا فاسو تعلن "التعبئة العامة" لمواجهة الهجمات الجهادية

وكالات

أصدرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو الخميس مرسوماً يقضي بـ"التعبئة العامة" بغية "إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة" لمواجهة الهجمات الجهادية التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان للرئاسة نُشر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنً "المرسوم يتعلّق خصوصا بإعطاء إطار قانوني لجميع التدابير التي يتعين اتّخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده بوركينا فاسو".

احتدم صراع النفوذ على السيطرة الجغرافية والاقتصادية بين 6 مجموعات إرهابية تنشط في منطقة غرب إفريقيا، مما أجبر بعض تلك المجموعات لتشكيل تحالفات ثنائية لمواجهة النفوذ القوي الذي تتمتع به جماعة داعش، التي تمتلك أكثر من 50 ألف مقاتل يشكلون نحو ثلث مجموع مقاتلي الحركات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.

وتشن المجموعات عمليات منتظمة عسكرية ضد الجيش المالي؛ ويقدر عدد مقاتلي المجموعة بنحو 20 ألفا يتوزعون في مناطق مختلفة في شمال ووسط مالي.