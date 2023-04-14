بوتين يوقع قانونا يسمح باستدعاء المجندين للخدمة فى الجيش عبر "الإيميل"

كتب محمد جمال

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على قانون يسمح باستدعاء المجندين للخدمة فى الجيش عبر البريد الإلكترونى، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلن الجيش الروسى، إن موسكو تريد كسب الحرب ضد أوكرانيا بمساعدة أفراد متطوعين وليس عن طريق القيام بتعبئة جزئية جديدة.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية " توجد زيادة كبيرة حاليا في عدد الأفراد الذين قرروا المشاركة بشكل طوعى في الخدمة العسكرية بالتعاقد ".

وأضاف المتحدث في بيان " أود أن أؤكد لكم أن هيئة الأركان العامة لا تخطط لتنفيذ موجة ثانية من التعبئة".

وأشار إلى أن أفراد الاستدعاء الذين انخرطوا بالفعل فى الخدمة والمتطوعين " يكفون تماما لإنجاز المهام المحددة".

وتسود مخاوف لدى الروس من إجراء من تعبئة إجبارية أخرى لجنود الاحتياط للحرب في ظل الخسائر الروسية في أوكرانيا.

ويبدى الكثيرون الشكوك فى التصريحات الصادرة عن موسكو.