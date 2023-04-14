بلديات فرنسية تحظر ملء حمامات السباحة لتوفير المياه بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

حظرت بلديات فرنسية ملء حمامات السباحة في المنازل الخاصة، وذلك في إجراءات جديدة لتوفير المياه في ظل استمرار الجفاف في البلاد، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى ان الجفاف وصل لمستوى قياسى في فرنسا خلال الشتاء الماضى، مع نقص كبير في الأمطار، وهو ما خلق حالة من الذعر والقلق حول ان يكون الصيف المقبل اكثر جفافا عن العام الماضى، مما يجعل هناك حاجة لتقليل مستوى المياه في البلاد، ولذلك فقد حظرت عشرات الإدارات الفرنسية ملء احواض السباحة في المنازل الخاصة منذ بداية ابريل.

وأوضحت الصحيفة أن "خطة توفير المياه" الذى قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تضم حظر ملء احواض السباحة بالمياه ولكن إدارات البلديات الفرنسية اتخذت هذا القرار ومنعت بشكل حاسم ملء حمامات السباحة الخاصة.

وكان الإليزية اتخذ قرار يتعلق بالافراد وهو فرض سعر تصاعدى للمياه، ووفقا للحكومة الفرنسية فإن ملء المسبح هو جزء من عناصر التسعير التدريجى الموضوعة بحيث يساهم كل من لديه حوض سباحة أكثر في فاتورة المياه.

ستتخذ كل بلدية الإجراءات وفقًا لإرادتها ، ولكن أيضًا تتكيف مع مستويات الإنذار المختلفة في إدارتها. إلى جانب الحظر المفروض على ملء حمامات السباحة ، تذهب بعض البلديات - خاصة في جنوب فرنسا - إلى أبعد من ذلك بكثير.

وأشارت الصحيفة إلى حالة بلدية إلني في جبال البرانس ، حيث قرر رئيس البلدية تعليق بناء أحواض سباحة جديدة ، مما يحفز البلديات الأخرى لفعل الشيء نفسه.

في فار ، قررت ما لا يقل عن تسع بلديات تجميد طلبات إنشاء حمامات السباحة للسنوات الأربع القادمة. نفس القرارات لـ 22 بلدية آخرى ولكن لفترة غير محددة.