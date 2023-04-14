بايدن يعتذر لرضيعة فى البرلمان الأيرلندى بسبب خطابه السياسى

كتبت: نهال أبو السعود

أصبح طفل أحد أعضاء مجلس الشيوخ في ايرلندا ضيف شرف غير متوقع في البرلمان الأيرلندي بعد حصوله على تقدير خاص من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور البلاد في ذكري توقيع اتفاقية "الجمعة العظيمة" التي مر عليها 25 عام.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، قبل خطاب تاريخي أمام البرلمان الايرلندي وأعضاء مجلس الشيوخ كجزء من رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جزيرة أيرلندا ، لفت الانتباه إلى الرضيعة الصغيرة التي كانت تحملها والدتها في الغرفة.

بينما كان رئيس المجلس يقرأ قائمة الضيوف المتميزين في الغرفة لحضور الخطاب الرئاسي ذكر أحد الحضور الشباب بشكل خاص.

وقال: "أعتقد أنني يجب أن أذكر شخصًا آخر ، سيدي الرئيس ، لأنه لفت انتباهي للتو أن مراقبًا صغيرًا جدًا حاضر هنا اليوم ، وهي ابنة السناتور ريبيكا موينيهان".

قوبلت المقدمة بتصفيق من البرلمانيين حيث حملت موينيهان ابنتها مارجوت البالغة من العمر ثمانية أسابيع ، وهي ترتدي الزي الأصفر.

ضحك كل من أعضاء البرلمان الأوروبي كياران كوف وفرانسيس فيتزجيرالد ، الجالسين بجانب السيدة موينيهان ، وصفقوا عندما قام شون أو فيرغيل بفحص الضيفة الصغيرة، وقال: "أشك في أن حضور مارجو هنا سيقلل من الفولكلور العائلي لسنوات عديدة قادمة".

بعد بدء خطابه، اعتذر بايدن لمارجوت عن اضطرارها للاستماع إلى خطاب عن السياسات الامريكية ألقاه الرئيس الأمريكي ، والذي قال إنه يتعين على أطفاله أيضًا تحمله.

قال: "مارجو ، أعتذر لك ، أيتها الطفلة الصغيرة"، بعد مغادرة الغرفة، نزل بايدن الدرج وقام بحمل الطفلة مارجوت ولعب معا لعدة ثوان.